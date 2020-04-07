В Формуле-1 могут ввести систему токенов на доработку болида в 2020 и 2021 годах

В Формуле-1 рассматривают введение системы токенов, которая позволит командам решать, какие именно элементы они заморозят либо будут развивать в течение следующих двух сезонов, сообщает Motorsport. Ранее уже было решено, что доработка текущего шасси будет заморожена на сезоны-2020 и 2021, а в последнее время команды и руководство серии решали, какие другие элементы также могут быть заморожены, чтобы сократить затраты на разработку.



Таким образом, команды получат определённое количество токенов, которые можно будет тратить на доработку тех или иных компонентов болида. Подобная система использовалась для силовых установок в первые годы использования гибридных двигателей.



Тогда производителям изначально выдавалось 32 токена в год, количество которых должно снизиться до 25 в 2017 году, до 20 в 2018 году, а затем до 15 с 2019 года. Однако от системы отказались в 2017 году, чтобы позволить производителям подтянуться к «Мерседесу», оторвавшемуся от соперников.