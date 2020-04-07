Бывший спонсор Боттаса: похоже, что гонок в этом году уже не будет

Бывший спонсор Валттери Боттаса, финский миллиардер Антти Аарнио-Вихури считает, что в 2020 году сезон Формулы-1 может не состояться.



«Похоже, что гонок в этом году уже не будет. Эта ситуация напрямую влияет на спонсорские выплаты. Есть риск, что несколько команд могут попросту не выжить. Но пока сложно сказать, сколько их будет и кому из них всё же удастся спастись. Я видел много кризисов в автоспорте. Но этот — худший. Если раньше кризисы были локальными, то этот глобальный», — приводит слова Вихури Iltalehti.



Напомним, первые восемь гонок сезона-2020 Формулы-1 были отменены или отложены. Девятым в календаре значится этап в Канаде. Но, скорее всего, его также перенесут на неопределённый срок.