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Албон выпросил у Квята, чтобы он назвал его своим лучшим напарником

Албон выпросил у Квята, чтобы он назвал его своим лучшим напарником
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят назвал пилота «Ред Булл» Александера Албона своим лучшим напарником. Это произошло во время прямого эфира Sky Sports в «Инстаграме».

После того как сразу несколько зрителей в чате задали вопрос Даниилу о том, кого он считает своим лучшим напарником, Албон, присутствовавший на трансляции в качестве зрителя, написал, чтобы Даниил назвал его.

«Алекс давит на меня, так что я точно выберу Алекса», — сказал Квят.

Квят и Албон вместе выступали в первой половине сезона-2019 в составе «Торо Россо». После летнего перерыва Албона перевели в «Ред Булл» на место Пьера Гасли.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Формулы-1 отложен на неопределённый срок.

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