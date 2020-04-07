Гран-при Канады отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса

Гран-при Канады официально был отложен на неопределённый срок. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.
«Это решение было не так легко принять. В течение последнего месяца мы поддерживали постоянную связь с Формулой-1 и представителями города Монреаль, а также региональным и федеральным правительством.
Мы приняли во внимание директивы, выпущенные должностными лицами министерства здравоозранения, и следуем рекомендациям экспертов, которые были предоставлены властями. Мы выражаем истинную благодарность тем мужчинам и женщинам, которые работают, не покладая рук, чтобы созранить наше здоровье и безопасность в эти нестабильные времена», — гласит заявление канадских промоутеров.
Гран-при Канады стал уже девятым этапом Формулы-1, который был перенесён из-за коронавируса. Известно, что гонка в Монако точно не состоится в 2020 году.
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