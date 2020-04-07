Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гран-при Канады отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса

Гран-при Канады отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса
Авто / Формула-1 0

Гран-при Канады официально был отложен на неопределённый срок. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

«Это решение было не так легко принять. В течение последнего месяца мы поддерживали постоянную связь с Формулой-1 и представителями города Монреаль, а также региональным и федеральным правительством.

Мы приняли во внимание директивы, выпущенные должностными лицами министерства здравоозранения, и следуем рекомендациям экспертов, которые были предоставлены властями. Мы выражаем истинную благодарность тем мужчинам и женщинам, которые работают, не покладая рук, чтобы созранить наше здоровье и безопасность в эти нестабильные времена», — гласит заявление канадских промоутеров.

Гран-при Канады стал уже девятым этапом Формулы-1, который был перенесён из-за коронавируса. Известно, что гонка в Монако точно не состоится в 2020 году.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020