Ограничение бюджетов в Формуле-1 может вводиться поэтапно
Ограничение бюджетов в Формуле-1 может пройти в несколько этапов, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, команды «Макларен», «Рено», «Рейсинг Пойнт», «Уильямс», «Альфа Ромео» и «Хаас» потребовали сокращения расходов до $ 100 млн, в то время, как «Феррари» и «Ред Булл» выступили резко против ограничения даже до $ 150 млн. «Мерседес» выступает за ограничение бюджета до $ 140 млн.
Во время заседания рабочей группы было выдвинуто предложение провести ограничение бюджетов поэтапно, за несколько сезонов. таким образом, в 2021 году бюджет будет ограничен до $ 150 млн, а в дальнейшем каждый год будет сокращаться на $ 10 млн. Это решение могло бы позволить командам не сокращать количество рабочих мест моментально.
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