Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ограничение бюджетов в Формуле-1 может вводиться поэтапно

Ограничение бюджетов в Формуле-1 может вводиться поэтапно
Авто / Формула-1 0

Ограничение бюджетов в Формуле-1 может пройти в несколько этапов, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, команды «Макларен», «Рено», «Рейсинг Пойнт», «Уильямс», «Альфа Ромео» и «Хаас» потребовали сокращения расходов до $ 100 млн, в то время, как «Феррари» и «Ред Булл» выступили резко против ограничения даже до $ 150 млн. «Мерседес» выступает за ограничение бюджета до $ 140 млн.

Во время заседания рабочей группы было выдвинуто предложение провести ограничение бюджетов поэтапно, за несколько сезонов. таким образом, в 2021 году бюджет будет ограничен до $ 150 млн, а в дальнейшем каждый год будет сокращаться на $ 10 млн. Это решение могло бы позволить командам не сокращать количество рабочих мест моментально.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020