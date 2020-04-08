Ограничение бюджетов в Формуле-1 может вводиться поэтапно

Ограничение бюджетов в Формуле-1 может пройти в несколько этапов, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, команды «Макларен», «Рено», «Рейсинг Пойнт», «Уильямс», «Альфа Ромео» и «Хаас» потребовали сокращения расходов до $ 100 млн, в то время, как «Феррари» и «Ред Булл» выступили резко против ограничения даже до $ 150 млн. «Мерседес» выступает за ограничение бюджета до $ 140 млн.



Во время заседания рабочей группы было выдвинуто предложение провести ограничение бюджетов поэтапно, за несколько сезонов. таким образом, в 2021 году бюджет будет ограничен до $ 150 млн, а в дальнейшем каждый год будет сокращаться на $ 10 млн. Это решение могло бы позволить командам не сокращать количество рабочих мест моментально.