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Экс-глава «Феррари» рассказал, как Феттель отреагирует на критику после сезона-2019

Экс-глава «Феррари» рассказал, как Феттель отреагирует на критику после сезона-2019
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали выразил уверенность, что Себастьян Феттель сможет справиться с потоком критики, которая обрушилась на него после неудачного сезона-2019.

«Себ будет готов. С эмоциональной точки зрения трудно удержать ситуацию под контролем, когда царит неопределённость. Но после всей суровой критики, которая обрушилась на него, Феттель захочет показать, кто он есть. Себастьян по-прежнему великий чемпион. Бинотто сказал, что они уже ведут переговоры о продлении контракта. Поэтому Феттель постарается разыграть свои сильные карты», — приводит слова Доменикали Nextgen-Auto.

Ранее появилась информация, что руководство «Феррари» готово предложить Феттелю новый контракт, но при этом рассматривает вариант с однолетним соглашением и сокращением зарплаты.

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