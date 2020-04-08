Даниил Квят: будет мегакруто провести этап Формулы-1 в Санкт-Петербурге

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что был бы рад, если бы Гран-при России проходил на гоночной трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. В настоящее время этап принимает «Сочи Автодром».
«Я бы сказал, что очень взволнован эти фактом. Если это произойдёт, то будет мегакруто. Конечно, автодром в Сочи по-прежнему великолепен, но если говорить о Санкт-Петербург, я всегда отмечал, что он ближе к Европе. Больше людей из скандинавских стран смогут посетить наш этап. И это будет здорово. Думаю, что это немного приблизит Россию к миру гонок», — заявил Квят.
Ранее заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьёв не исключил чередования ГП России в Сочи и Санкт-Петербурге. Это может произойти, когда «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получит статус автодрома Формулы-1.
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