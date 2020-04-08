Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Жак Вильнёв: возможно, во всей этой ситуации с коронавирусом есть что-то очищающее

Жак Вильнёв: возможно, во всей этой ситуации с коронавирусом есть что-то очищающее
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв полагает, руководству Формулы-1 в ситуации с пандемией коронавируса необходимо думать в первую очередь о выживании команд, а не о том, как провести сезон-2020.

«Я по-прежнему не понимаю, почему руководство Ф-1 считает, что всё ещё может провести какой-то чемпионат мира. Знаю, что они рассматривали возможность продлить его до января 2021 года. Но есть ряд команд, которые из-за финансового кризиса находятся в большой опасности. Возможно, во всей этой ситуации с коронавирусом есть что-то очищающее. Гоночным командам придётся искать новые средства и способы выживания», — приводит слова Вильнёва Speedweek.

Кроме того канадец весьма скептически оценил инициативу проведения виртуальных Гран-при.

«Виртуальные Гран-при? Нет, это не спорт, это просто видеоигры», – полагает Вильнёв.

Вильнёв предложил отменить сезон-2020 Формулы-1 и провести уникальные внезачётные гонки
Нико Росберг: Формуле-1 нужно проявить немного креатива
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020