Жак Вильнёв: возможно, во всей этой ситуации с коронавирусом есть что-то очищающее

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв полагает, руководству Формулы-1 в ситуации с пандемией коронавируса необходимо думать в первую очередь о выживании команд, а не о том, как провести сезон-2020.



«Я по-прежнему не понимаю, почему руководство Ф-1 считает, что всё ещё может провести какой-то чемпионат мира. Знаю, что они рассматривали возможность продлить его до января 2021 года. Но есть ряд команд, которые из-за финансового кризиса находятся в большой опасности. Возможно, во всей этой ситуации с коронавирусом есть что-то очищающее. Гоночным командам придётся искать новые средства и способы выживания», — приводит слова Вильнёва Speedweek.



Кроме того канадец весьма скептически оценил инициативу проведения виртуальных Гран-при.



«Виртуальные Гран-при? Нет, это не спорт, это просто видеоигры», – полагает Вильнёв.

Вильнёв предложил отменить сезон-2020 Формулы-1 и провести уникальные внезачётные гонки