Джовинацци: лучший вариант — учиться у Кими, а не соперничать с ним

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал о влиянии Кими Райкконена на собственный прогресс в ходе дебютного сезона.



«В начале прошлого сезона приходилось трудно. Я старался бороться, но Кими, который находится на вершине своей карьеры, был очень быстр в каждой гонке. Поэтому с точки зрения результатов было трудно сравнивать нас.

Я постарался изменить подход, начал мыслить иначе. Для меня было лучшим вариантом учиться у Кими, а не соперничать с ним. Я попытался улучшить многие аспекты, влияющие на гоночный темп. И, думаю, сделал большой шаг во второй части сезона. Всё это благодаря Кими, потому что я многому научился у него.



Если честно, я рад, что мы вместе остались в команде. Нас связывают хорошие отношения. Мы уважаем друг друга, что очень важно для напарников. А также для команды. Им важно иметь двух пилотов, которые ладят между собой и дают схожие отзывы по улучшению болида», — приводит слова Джовинацци официальный сайт Формулы-1.