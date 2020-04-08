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Квят попробовал объяснить иностранцам сюжет «Ну, погоди!»

Квят попробовал объяснить иностранцам сюжет «Ну, погоди!»
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, отвечая на вопросы болельщиков в YouTube-канале команды, рассказал, что в детстве из мультфильмов смотрел только «Ну, погоди!». При этом он весьма забавно описал сюжет.

«Честно говоря, никогда особо не смотрел мультики. Даже не знаю, почему. Когда я ещё жил в России, то смотрел мультик «Ну, погоди!». Это про волка. Волка-преступника. Помню не так много, но это единственный мультик, который я смотрел. Я не большой поклонник мультфильмов.

Сериалы и фильмы почти не смотрю. Наверное, мне просто сложно найти что-то, что мне интересно. Посмотрел несколько старых фильмов, в основном комедии. Ещё сейчас начал смотреть «Озарк», — рассказал Квят.

Напомним, первые девять гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса.

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