Даниэль Риккардо выступил за сокращение гоночных уик-эндов в Формуле-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что если боссы Формулы-1 рассчитывают провести минимум 15 гонок в сезоне-2020, то им нужно задуматься о сокращении гоночных уик-эндов до двух дней.
«Если мы будем выступать каждую неделю, то тогда организаторам стоит сократить гоночный уик-энд. Полагаю, нам придётся проводить гоночный уик-энд за два дня, а не три.
Чтобы всё было оптимально по логистике, нужно сначала провести европейскую часть сезона, а потом уже перебираться на другие континенты. Или наоборот. ФИА и ФОМ стоит проконсультироваться с профсоюзом пилотов GPDA по этим вопросам. Мы могли бы собрать мнения каждой стороны и принять решение, которое устроит большинство. Для гонщиков было бы лучше сделать уик-энды короче, но провести побольше Гран-при», – приводит слова Риккардо Grandprix247.com.
Напомним, первые девять гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса.
Видео, как Риккардо управляет трактором отца, доступно на «Чемпионате».
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