Бриаторе рассказал, как Алонсо плакал после потери титула в 2010 году

Бывший босс ряда команд Формулы-1 Флавио Бриаторе рассказал, что впервые в жизни увидел Фернандо Алонсо плачущим после того, как испанец упустил титул в сезоне-2010.



«Единственным дерьмовым решением Алонсо стал переход в «Макларен». А от отрезка карьеры в «Феррари» у меня осталось лишь большое сожаление. Он упустил два чемпионских титула не по своей вине. Первый, в 2010 году, уже практически выиграл, но произошла ошибка на командном мостике. Это был слишком тяжёлый удар. Никогда не видел, чтобы Фернандо плакал.



Тот момент изменил бы историю Формулы-1, через год с невероятной мотивацией Алонсо снова выиграл бы. Доменикали и Монтедземоло остались бы. А после того эпизода пошли разногласия.



Алонсо начал праздновать слишком рано. Со мной подобное случалось, когда я работал с Шумахером. Убеждённые, что он выиграет чемпионат мира в Сузуке, мы запланировали вечеринку с тремя тоннами устриц и креветок. Мы не победили и оказались втроём среди всего этого добра: я, Шуми, который не говорил, и его менеджер», — приводит слова Бриаторе Corriere della serra.

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