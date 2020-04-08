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После отмены Гран-при Австралии Гасли застрял в Дубае

После отмены Гран-при Австралии Гасли застрял в Дубае
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, что из-за бушующей по миру эпидемии коронавируса после отмены Гран-при Австралии задержался в Дубае, а не вернулся на родину.

«В Австралии всё выглядело немного спокойнее. Поэтому я остался на ещё одну неделю в Мельбурне с моим личным тренером. Когда и там ситуация тоже изменилась, мы решили лететь обратно. Мы решили остаться на несколько дней в Дубае. Эти дни превратились в недели. Сперва у людей здесь не было особых ограничений на перемещения, а теперь всё стало намного строже. Я могу ходить только в супермаркет», — заявил Гасли в интервью Autosprint, на которое ссылается GPblog.

Теоретически у француза всё-таки есть возможность вылететь в Европу, однако пока он предпочитает остаться в Дубае из-за сложившейся по всему миру ситуации.

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