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«В «Ред Булл» заинтересованы во мне как в пилоте». Камара — о своей роли в команде

«В «Ред Булл» заинтересованы во мне как в пилоте». Камара — о своей роли в команде
Авто / Формула-1 0

Резервист «Ред Булл» и «Альфа Таури» Сержио Сетте Камара, вернувшийся недавно в программу австрийского коллектива, убеждён, что в команде заинтересованы в его профессиональных качествах.

«У «Ред Булл» есть для меня несколько вариантов. У нас открытый контракт. Если в соглашении оговорено количество свободных практик, то это значит лишь то, что пилот принёс в команду деньги. Это не про меня. Команда заинтересована во мне как в гонщике. Это более интересное сотрудничество, дающее больше возможностей. Именно такое соглашение я и подыскивал. Мне не хочется оказаться в болиде лишь из-за своих денег. Я буду пытаться показывать свой уровень на симуляторе или в Супер Формуле», — приводит слова бразильца GrandPX.news.

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