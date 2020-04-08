Бинотто признал, что перенос нового регламента не пойдёт на пользу «Феррари»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что перенос внедрения нового технического регламента на 2022 год не пойдёт на пользу его команде. Вместе с тем он подчеркнул, что в нынешних условиях это взвешенное и правильное решение.
«Думаю, это было правильное решение. Очевидно, что мы приняли ответственное решение. В условиях нынешних проблем мы должны принимать во внимание сложности не одной команды, а смотреть на всё шире.
Очевидно, что некоторым коллективам было бы очень сложно развивать новую машину к 2021 году, так что решение было верным. Скорее всего, оно не пойдёт на пользу «Феррари», но в любом случае мы сможем восстановиться и станем сильнее», — приводит слова функционера Sky Sports.
Читайте также
- 8 апреля 2020
-
23:18
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:06
-
17:41
-
16:16
-
15:14
-
15:00
-
14:11
-
13:42
-
12:40
-
12:11
-
11:54
-
11:33
-
10:15
-
09:52
-
09:29
-
00:52
- 7 апреля 2020
-
23:46
-
23:33
-
21:15
-
20:24
-
19:04
-
17:36
-
16:16
-
15:12
-
14:38
-
13:28
-
12:40
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:16
-
09:20
Партнерский контент