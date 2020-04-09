Бинотто предложил ввести неравномерное снижение бюджета для команд

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто обеспокоен ситуацией с продолжающимся процессом ограничения бюджетов на 2021 год. По словам функционера, Формуле-1 стоит изучить вариант с неравномерным снижением затрат.
«Этот вопрос вызывает озабоченность. Мы понимаем, с какими сложностями сталкиваются некоторые из команд. Но обсуждая снижение затрат, мы должны помнить, что у разных команд и разные структуры. Мы — команда-производитель. Мы ведём разработку компонентов, производим их и так далее. В то же время есть команды-клиенты, которые просто покупают детали.
Так что говоря об ограничениях бюджетов, мы должны понимать, что у кого-то нет структуры, подобной нашей. Нам необходимо прийти к общему решению и, возможно, неравномерное снижение бюджетов будет правильным решением", — приводит слова Бинотто Sky Sports.
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