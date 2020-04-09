Промоутер Гран-при Канады не исключил, что этап в Монреале откроет сезон Ф-1 в октябре

Промоутер Гран-при Канады Франсуа Дюмонтье рассказал, что перенесённый этап в Монреале по-прежнему может стать первым в сезоне-2020 Формулы-1. Он отметил, что это вполне вероятно, если ситуация с пандемией коронавируса не позволит проводить гонки до октября.
«У нас было время до Пасхи, чтобы принять решение. Но, как только премьер-министр Франсуа Лего объявил, что Квебек будет закрыт до 4 мая, стало понятно, что этап в Монреале в намеченные сроки провести не удастся. Нам не хватило бы времени для возведения временной инфраструктуры. Но я спокоен. Передаю эстафету руководству Гран-при Франции.
О календаре Ф-1, каким он выглядит сегодня, после всех этих отсрочек можно забыть. Я даже думаю, что 15-18 гонок, которые хотят провести Liberty Media, это слишком оптимистичное количество. Если пандемия затянется, то климат в Канаде позволяет организовать Гран-при до середины октября. Так что да, возможно, этап в Монреале всё ещё способен открыть сезон», — приводит слова Дюмонтье GrandPX.news.
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