Герхард Бергер: клиенты DTM – наши болельщики. Нет зрителей, нет и гонок

Босс DTM Герхард Бергер прокомментировал высказывания экс-пилота Формулы-1 Алекса Вурца о том, что автоспортивные соревнования могут возобновиться одними из первых после пандемии коронавируса, так как для этого не нужны болельщики.



«Наши клиенты – это болельщики. А если их не будет, то не будет и гонок. Да, начать проводить автоспортивные соревнования стоит как можно раньше, чтобы не понести тяжёлый экономический удар и сохранить все рабочие места. Но мы должны быть уверены, что не перейдём к следующему кризису, когда пандемия коронавируса отступит», — приводит слова Бергера Nextgen-Auto.



Текущий календарь DTM-2020



10-12 июля — «Норисринг», Германия

31 июля-2 августа — «Игора Драйв», Россия, или «Андерстоп», Швеция

7-9 августа — «Зольдер», Бельгия

22-23 августа — «Брэндс-Хэтч», Великобритания

4-6 сентября — «Ассен», Нидерланды

11-13 сентября — «Нюрбургринг», Германия

2-4 октября — «Игора Драйв», Россия, или «Андерстоп», Швеция

16-18 октября — «Лаузитцринг», Германия

6-8 ноября — «Хоккенхаймринг», Германия

13-15 ноября — «Монца», Италия