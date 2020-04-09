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Герхард Бергер: клиенты DTM – наши болельщики. Нет зрителей, нет и гонок

Герхард Бергер: клиенты DTM – наши болельщики. Нет зрителей, нет и гонок
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Босс DTM Герхард Бергер прокомментировал высказывания экс-пилота Формулы-1 Алекса Вурца о том, что автоспортивные соревнования могут возобновиться одними из первых после пандемии коронавируса, так как для этого не нужны болельщики.

«Наши клиенты – это болельщики. А если их не будет, то не будет и гонок. Да, начать проводить автоспортивные соревнования стоит как можно раньше, чтобы не понести тяжёлый экономический удар и сохранить все рабочие места. Но мы должны быть уверены, что не перейдём к следующему кризису, когда пандемия коронавируса отступит», — приводит слова Бергера Nextgen-Auto.

Текущий календарь DTM-2020

10-12 июля — «Норисринг», Германия
31 июля-2 августа — «Игора Драйв», Россия, или «Андерстоп», Швеция
7-9 августа — «Зольдер», Бельгия
22-23 августа — «Брэндс-Хэтч», Великобритания
4-6 сентября — «Ассен», Нидерланды
11-13 сентября — «Нюрбургринг», Германия
2-4 октября — «Игора Драйв», Россия, или «Андерстоп», Швеция
16-18 октября — «Лаузитцринг», Германия
6-8 ноября — «Хоккенхаймринг», Германия
13-15 ноября — «Монца», Италия

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