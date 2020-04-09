Герхард Бергер: клиенты DTM – наши болельщики. Нет зрителей, нет и гонок

Босс DTM Герхард Бергер прокомментировал высказывания экс-пилота Формулы-1 Алекса Вурца о том, что автоспортивные соревнования могут возобновиться одними из первых после пандемии коронавируса, так как для этого не нужны болельщики.
«Наши клиенты – это болельщики. А если их не будет, то не будет и гонок. Да, начать проводить автоспортивные соревнования стоит как можно раньше, чтобы не понести тяжёлый экономический удар и сохранить все рабочие места. Но мы должны быть уверены, что не перейдём к следующему кризису, когда пандемия коронавируса отступит», — приводит слова Бергера Nextgen-Auto.
Текущий календарь DTM-2020
10-12 июля — «Норисринг», Германия
31 июля-2 августа — «Игора Драйв», Россия, или «Андерстоп», Швеция
7-9 августа — «Зольдер», Бельгия
22-23 августа — «Брэндс-Хэтч», Великобритания
4-6 сентября — «Ассен», Нидерланды
11-13 сентября — «Нюрбургринг», Германия
2-4 октября — «Игора Драйв», Россия, или «Андерстоп», Швеция
16-18 октября — «Лаузитцринг», Германия
6-8 ноября — «Хоккенхаймринг», Германия
13-15 ноября — «Монца», Италия
- 9 апреля 2020
-
11:30
-
10:28
-
09:00
-
01:14
-
01:04
- 8 апреля 2020
-
23:18
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:06
-
17:41
-
16:16
-
15:14
-
15:00
-
14:11
-
13:42
-
12:40
-
12:11
-
11:54
-
11:33
-
10:15
-
09:52
-
09:29
-
00:52
- 7 апреля 2020
-
23:46
-
23:33
-
21:15
-
20:24
-
19:04
-
17:36
-
16:16
-
15:12
-
14:38
-
13:28
-
12:40