Гасли: трудно вписаться в «Ред Булл», эта команда выстроена под Ферстаппена

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, что в прошлом сезоне не смог соответствовать результатам Макса Ферстаппена в «Ред Булл», так как вся австрийская команда работала исключительно на пилота из Нидерландов.
«Тот отрезок карьеры мог быть намного лучше. Если говорить о возвращении в «Ред Булл», то за это время я многому научился. Хотя на данный момент, в этом сезоне, меня интересует только выступление за «Альфа Таури». Вся моя энергия направлена именно на это. Я хочу остаться в Формуле-1 любой ценой.
Сложно ли было вписаться в «команду Ферстаппена»? Да, это правда. Каждый гонщик хотел бы, чтобы команда была выстроена под него. Как это происходит в случае с «Ред Булл» и Максом.
Но не забывайте, Формула-1 — командный вид спорта. Вы можете преуспеть только в том случае, если весь коллектив действует слаженно. Результаты не зависят только от одних пилотов. Для успеха все члены команды должны отдавать себя полностью», — приводит слова Гасли GrandPX.news.
Напомним, Гасли в ходе сезона-2019 покинул «Ред Булл», а его заменил Александер Албон.
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