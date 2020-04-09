Гасли: трудно вписаться в «Ред Булл», эта команда выстроена под Ферстаппена

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, что в прошлом сезоне не смог соответствовать результатам Макса Ферстаппена в «Ред Булл», так как вся австрийская команда работала исключительно на пилота из Нидерландов.

«Тот отрезок карьеры мог быть намного лучше. Если говорить о возвращении в «Ред Булл», то за это время я многому научился. Хотя на данный момент, в этом сезоне, меня интересует только выступление за «Альфа Таури». Вся моя энергия направлена именно на это. Я хочу остаться в Формуле-1 любой ценой.



Сложно ли было вписаться в «команду Ферстаппена»? Да, это правда. Каждый гонщик хотел бы, чтобы команда была выстроена под него. Как это происходит в случае с «Ред Булл» и Максом.

Но не забывайте, Формула-1 — командный вид спорта. Вы можете преуспеть только в том случае, если весь коллектив действует слаженно. Результаты не зависят только от одних пилотов. Для успеха все члены команды должны отдавать себя полностью», — приводит слова Гасли GrandPX.news.



Напомним, Гасли в ходе сезона-2019 покинул «Ред Булл», а его заменил Александер Албон.