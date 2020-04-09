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Пилоты «Хааса» сами обратились к руководству с предложением о сокращении зарплаты

Пилоты «Хааса» сами обратились к руководству с предложением о сокращении зарплаты
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что пилоты команды Ромен Грожан и Кевин Магнуссен сами обратились к нему с предложением о добровольном сокращении зарплат.

«Мы не сможем запустить производственные мощности в течение трёх месяцев, пока у нас не будет дохода. Для крупных автопроизводителей ситуация проще, но все небольшие команды согласились с тем, что это невозможно.

Кевин Магнуссен и Ромен Грожан сами предложили свою помощь. Они сказали: «Если вам что-то понадобится от нас, дайте нам знать». Безусловно, речь идёт именно о сокращении их зарплат. Они прекрасно понимают ситуацию, в которой мы оказались. У меня нет для вас подробностей, но здорово, что они заговорили об этом.

В настоящее время мы прорабатываем разные сценарии, с учётом того, что наши пилоты согласились помочь нам», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.

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