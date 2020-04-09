«Макларен»: две топ-команды Формулы-1 играют с огнём

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что две топ-команды Формулы-1 «играют с огнём», пытаясь помешать снижению потолка бюджетов. Он сравнил эти коллективы с бойцом-тяжеловесом, который пытается состязаться исключительно с соперниками меньшей весовой категории.



«Без 10 команд или по крайней мере девяти команд у вас не будет Формулы-1. Эта пара команд должна быть очень осторожна, потому что они играют с огнём, так сказать.



Для того чтобы Формула-1 существовала, ей нужна полная стартовая решётка. Если небольшие команды из-за финансовых проблем покинут чемпионат, они будут соревноваться только сами с собой. А это никому не нужно», — приводит слова Брауна Motorsport.



Руководитель «Макларена» не назвал эти две команды напрямую. Но можно предположить, что речь идёт о «Феррари» и «Ред Булл», так как в «Мерседесе» ранее заявили, что готовы пойти на уступки в ограничении бюджетов ниже $ 150 млн.