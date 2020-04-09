Ламмерс пояснил свои слова о возможном проведении гонок Формулы-1 по средам

Руководитель Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс прокомментировал предположение Росса Брауна о том, что первые этапы сезона-2020 Формулы-1 могут пройти без зрителей, а также заявил, что идея проводить гонки по средам является его личным измышлением.



«Мы не собираемся думать о гонке без зрителей, пока ФИА не обратится к нам с официальной просьбой. Пока ещё федерация этого не сделала. Мы должны проявлять творческий подход, чтобы сезон начался как можно скорее. Есть множество гипотетических решений. Но в случае с Зандфортом, однако нет смысла обсуждать это сейчас.



Гонки по средам? Это мои личные мысли о возможном выходе из ситуации. Я не обсуждал это с ФИА. Тем не менее боссы Формулы-1 будут рассматривать множество вариантов, и гонки в среду вечером могут стать одним из них», — приводит слова Ламмерса GPblog.

Руководитель Гран-при Нидерландов предложил проводить гонки Ф-1 по средам