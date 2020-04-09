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Виталий Петров поработал волонтёром и принёс продукты ветеранам спорта

Виталий Петров поработал волонтёром и принёс продукты ветеранам спорта
Авто / Формула-1 0

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров поработал волонтёром общественного движения «Фаворит Выборг», снабдив ветеранов спорта продуктами первой необходимости.

«Сегодня вместе с друзьями был волонтёром общественного объединения „Фаворит Выборг“. Разносили ветеранам спорта продукты первой необходимости! А вчера мой брат навестил ветеранов культуры Выборга, преподавателей музыки, заслуженных учителей художественной и музыкальной школ. Понимаем, что практически все пожилые люди сидят по домам и наша помощь нужна им сейчас, как никогда!» — написал Виталий Петров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.

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