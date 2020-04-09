Пике-младший рассказал, что мог выступать за «Торо Россо», если бы заплатил $ 400 тыс.

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший сообщил, что он мог вернуться в Формулу-1 в составе «Торо Россо», если бы предоставил команде спонсорский пакет в размере $ 400 тыс. Пике не уточнил, в каком именно году они вели переговоры с командой.
«Мы провели переговоры с „Торо Россо“, но в итоге я ответил отказом. На тот момент у меня на руках было приглашение в NASCAR, так что мне хотелось попробовать что-то новое. Тогда у меня ещё не было представления о том, насколько крут этот чемпионат. Я мог провести там один сезон и уйти, мог возненавидеть эту серию, но я в итоге полюбил NASCAR всем сердцем.
Я всегда знал, что могу вернуться в NASCAR. Во-первых, в этой серии ты можешь быть конкурентоспособен в возрасте 50 лет, если вести здоровый образ жизни. Во-вторых, мне очень нравится жить в США. Пока я жил в Европе, я понял, что я буду жить в будущем только в Бразилии или США. Я не могу представить себя в Европе», — приводит слова Нельсиньо Пике Autosport.
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