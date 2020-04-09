В MotoGP считают, что сезон-2020 может быть отменён

Босс MotoGP Кармело Эспелета считает, что сезон-2020 в серии может не состояться из-за пандемии коронавируса.



«Если сегодня представить, что мы сможем провести только три гонки в сезоне, это был бы очень странный чемпионат. Но почему бы и нет. Лучше провести небольшое количество гонок, чем сидеть дома сложа руки. Но если мы не сможем провести этапы, уделив должное внимание здоровью, если безопасность не будет гарантирована, мы не будем рисковать.



Нельзя обманывать себя. Правительства и органы здравоохранения не позволят нам проводить гран-при. Если нам не повезёт, все гонки будут отменены. Мы сейчас на военном положении. Можно предполагать, что сезон-2020 MotoGP не состоится. В Испании плохая ситуация, в Италии и Франции — тоже. Пока у нас нет вакцины, чтобы остановить распространение вируса, будет трудно, если не невозможно, организовать гонки гран-при и другие крупные мероприятия», — приводит слова Эспелеты Nextgen-Auto.