Тодт рассказал, что у ФИА был информатор внутри «Феррари»

Президент ФИА Жан Тодт в очередной раз прокомментировал скандал вокруг расследования дела о легальности моторов «Феррари» образца 2019 года. Функционер признался, что у ФИА был информатор внутри итальянского коллектива.
«У соперников „Феррари“ зародилось подозрение, что команда может нарушать регламент. Так что нашим специалистам пришлось месяцами следить за „Скудерией“, чтобы понять, есть ли в их действиях что-то нелегальное. Должен сказать, что оказывал на своих сотрудников огромное давление, чтобы они сделали столько тестов, сколько возможно. У нас был информатор внутри команды. Но нам нужно было убедиться, что все команды действуют по правилам.
В целом мы хотели понять проблему и разработали очень сложный путь её разрешения. На этапе в Абу-Даби мы снова проверили болид Леклера. Стюарды решили, что в вопросе с топливной системой имел место человеческий фактор. Мы могли бы остановиться на этом, но продолжили давление для полного понимания ситуации.
Когда пришли к своим выводам, в «Феррари» возразили и сказали, что не нарушают регламента. Я бы мог пойти в суд, и сложно сказать, какое бы там приняли решение. Это могло занять годы, что было бы не в интересах нашего чемпионата", — приводит слова Тодта Motorsport.
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