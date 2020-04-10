Формула-E отложила переход на болиды нового поколения из-за пандемии коронавируса

Руководство Формулы-E вместе со всеми командами-участницами чемпионата приняло решение отложить переход на болиды нового поколения, который был запланирован на сезон-2020/21, сообщает пресс-служба серии.

Боссы Формулы-E пошли на такой шаг ради экономии бюджетов команд, которые терпят убытки на фоне приостановки нынешнего чемпионата, связанной с пандемией коронавируса.

«Адаптация структуры расходов в эти сложные времена является приоритетом и залогом устойчивости. Я поддерживаю решение, принятое Формулой-E. Оно соответствует тем решениям, которые сейчас обсуждаются для других чемпионатов», — сказал президент ФИА Жан Тодт.

Напомним, на момент приостановки сезона Формулы-Е, в общем зачёте лидировал Антониу Феликс да Кошта.