Формула-E отложила переход на болиды нового поколения из-за пандемии коронавируса
Руководство Формулы-E вместе со всеми командами-участницами чемпионата приняло решение отложить переход на болиды нового поколения, который был запланирован на сезон-2020/21, сообщает пресс-служба серии.
Боссы Формулы-E пошли на такой шаг ради экономии бюджетов команд, которые терпят убытки на фоне приостановки нынешнего чемпионата, связанной с пандемией коронавируса.
«Адаптация структуры расходов в эти сложные времена является приоритетом и залогом устойчивости. Я поддерживаю решение, принятое Формулой-E. Оно соответствует тем решениям, которые сейчас обсуждаются для других чемпионатов», — сказал президент ФИА Жан Тодт.
Напомним, на момент приостановки сезона Формулы-Е, в общем зачёте лидировал Антониу Феликс да Кошта.
Читайте также
- 10 апреля 2020
-
01:09
-
00:13
- 9 апреля 2020
-
22:57
-
21:59
-
20:46
-
19:11
-
17:44
-
15:16
-
14:56
-
13:56
-
13:23
-
11:55
-
11:30
-
10:28
-
09:00
-
01:14
-
01:04
- 8 апреля 2020
-
23:18
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:06
-
17:41
-
16:16
-
15:14
-
15:00
-
14:11
-
13:42
-
12:40
-
12:11
-
11:54
-
11:33
-
10:15
-
09:52
-
09:29
Партнерский контент