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Nielsen Sports: Ландо Норрис — главная звезда Формулы-1 во время пандемии

Nielsen Sports: Ландо Норрис — главная звезда Формулы-1 во время пандемии
Авто / Формула-1 0

Согласно анализу агентства спортивной аналитики Nielsen Sports, Ландо Норрис стал главной звездой Формулы-1 во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Число подписчиков пилота «Макларена» в социальных сетях росло быстрее, чем у любого другого гонщика за последние несколько недель.

Агентство отмечает, страница Норриса в Twitch получила лучшие рецензии, нежели официальный канал, занимающийся трансляциями виртуальных Гран-при.

Трансляция Норриса в Twitch во время виртуального Гран-при Австралии на пике собрала 77 тысяч зрителей, хотя у него были технические проблемы и он не смог стартовать в гонке.

«Ландо, похоже, нашёл общий язык с киберспортивными вещами. Кроме того, ему помог хороший сезон в «Макларене» в прошлом году. Сейчас он делает массу интересных вещей для болельщиков. И преуспел в этом гораздо больше, чем другие пилоты», — приводит слова сотрудника Nielsen Sports Grandprix247.

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