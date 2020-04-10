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Формула-1 составила топ-10 побед пилотов на домашних Гран-при

Формула-1 составила топ-10 побед пилотов на домашних Гран-при
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 во время вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса, продолжает составлять различные рейтинги. Очередной такой топ посвящён лучшим победам пилотов на домашних Гран-при.

«Выиграть свой домашний Гран-при — мечта всех гонщиков Формулы-1, но не многие могут этим похвастать. Льюис Хэмилтон, Айртон Сенна, Михаэль Шумахер и Ники Лауда – одни из тех, кому это удалось», — написала пресс-служба Ф-1 под соответствующим видео.

Топ-10 побед пилотов на домашних Гран-при:

1. Найджел Мэнселл. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1987 год
2. Айртон Сенна. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 1991 год
3. Льюис Хэмилтон. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 2008 год
4. Фернандо Алонсо. Гран-при Европы, Валенсия, 2012 год
5. Ники Лауда. Гран-при Австрии, Остеррайхринг, 1984 год
6. Джим Кларк. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1965 год
7. Фелипе Масса. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 2008 год
8. Михаэль Шумахер. Гран-при Европы, Нюрбургринг, 1995 год
9. Джузеппе Фарина. Гран-при Италии, Монца, 1950 год
10. Ален Прост. Гран-при Франции, Дижон, 1981 год.

Видео с лучшими моментами всех этих гонок доступно на официальном сайте Формулы-1.

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