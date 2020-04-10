Формула-1 составила топ-10 побед пилотов на домашних Гран-при

Пресс-служба Формулы-1 во время вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса, продолжает составлять различные рейтинги. Очередной такой топ посвящён лучшим победам пилотов на домашних Гран-при.
«Выиграть свой домашний Гран-при — мечта всех гонщиков Формулы-1, но не многие могут этим похвастать. Льюис Хэмилтон, Айртон Сенна, Михаэль Шумахер и Ники Лауда – одни из тех, кому это удалось», — написала пресс-служба Ф-1 под соответствующим видео.
Топ-10 побед пилотов на домашних Гран-при:
1. Найджел Мэнселл. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1987 год
2. Айртон Сенна. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 1991 год
3. Льюис Хэмилтон. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 2008 год
4. Фернандо Алонсо. Гран-при Европы, Валенсия, 2012 год
5. Ники Лауда. Гран-при Австрии, Остеррайхринг, 1984 год
6. Джим Кларк. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1965 год
7. Фелипе Масса. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 2008 год
8. Михаэль Шумахер. Гран-при Европы, Нюрбургринг, 1995 год
9. Джузеппе Фарина. Гран-при Италии, Монца, 1950 год
10. Ален Прост. Гран-при Франции, Дижон, 1981 год.
Видео с лучшими моментами всех этих гонок доступно на официальном сайте Формулы-1.
- 10 апреля 2020
-
11:59
-
10:25
-
10:04
-
01:09
-
00:13
- 9 апреля 2020
-
22:57
-
21:59
-
20:46
-
19:11
-
17:44
-
15:16
-
14:56
-
13:56
-
13:23
-
11:55
-
11:30
-
10:28
-
09:00
-
01:14
-
01:04
- 8 апреля 2020
-
23:18
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:06
-
17:41
-
16:16
-
15:14
-
15:00
-
14:11
-
13:42
-
12:40
-
12:11
-
11:54
-
11:33