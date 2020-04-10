Тост: если нам повезёт, Гасли и Квяту придётся несладко

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что большую часть времени в условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса, пилоты его команды Пьер Гасли и Даниил Квят посвящают физической подготовке.



«Их распорядок дня определяется интенсивными тренировками, чтобы они в любой момент были готовы к гонкам. Если нам повезёт, им придётся несладко, ведь гонки будут следовать одна за одной», — приводит слова Тоста Speedweek.



7 апреля Гран-при Канады был официально отложен на неопределённый срок. Он стал девятым этапом в календаре Формулы-1, который перенесли или отменили из-за коронавируса.



Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун тем не менее не исключил, что, невзирая на многочисленные переносы, в сезоне всё же может состояться 18-19 гонок.

Р. Браун: скорее всего, сезон Формулы-1 стартует без зрителей, возможны 18-19 гонок