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Тост: если нам повезёт, Гасли и Квяту придётся несладко

Тост: если нам повезёт, Гасли и Квяту придётся несладко
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что большую часть времени в условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса, пилоты его команды Пьер Гасли и Даниил Квят посвящают физической подготовке.

«Их распорядок дня определяется интенсивными тренировками, чтобы они в любой момент были готовы к гонкам. Если нам повезёт, им придётся несладко, ведь гонки будут следовать одна за одной», — приводит слова Тоста Speedweek.

7 апреля Гран-при Канады был официально отложен на неопределённый срок. Он стал девятым этапом в календаре Формулы-1, который перенесли или отменили из-за коронавируса.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун тем не менее не исключил, что, невзирая на многочисленные переносы, в сезоне всё же может состояться 18-19 гонок.

Р. Браун: скорее всего, сезон Формулы-1 стартует без зрителей, возможны 18-19 гонок
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