Президент ФИА: возможно, зрителям будет не до Формулы-1 после пандемии

Президент ФИА Жан Тодт поделился мыслями относительно того, с какими проблемами помимо финансовых может столкнуться Формула-1 после того, как разрешится ситуация с пандемией коронавируса.



«Одна проблем, с которой нам предстоит столкнуться, — зрительский интерес. Захотят ли люди ездить на гонки, когда пандемия закончится? Будет ли им вообще до того, чтобы посещать спортивные мероприятия, рестораны, театры, кино? Нам нужно будет понять, как начать всё заново.

Когда мы сможем начать сезон, то будем способны, по моим предположениям, проводить по два-три Гран-при в месяц. Если мы стартуем в июле-августе, а закончим в декабре, то у нас будет шесть месяцев.

Однако не стоит забывать, что мы можем столкнуться с ситуацией, в которой организаторы Гран-при будут иметь возможность безопасно провести гонку, но просто не захотят. Поймут, что для проведения гонки сейчас неподходящее время. Или у них для этого нет настроения. Такая ситуация вполне возможна. Гран-при – это праздник. Но, как я уже сказал, у нас может быть всё необходимое, но не будет настроения», – приводит слова Тодта Motorsport.