«Уильямс» взял ссуду под залог базы и старых болидов. Один из кредиторов — отец Латифи

Команда Формулы-1 «Уильямс» рефинансировала имевшиеся у неё долги при помощи новых кредитов. Об этом сообщает Autosport. Для обеспечения ссуд коллективу из Гроува пришлось заложить базу со всем оборудованием, зданиями и земельными участками, а также коллекцию из более 100 исторических болидов.

Новое соглашение позволило сохранить команде Формулы-1 давнего банковского партнера HSBC, а одним из кредиторов стала компания Latrus Racing, принадлежащая Майклу Латифи, отцу пилота «Уильямса» Николаса.



«После рассмотрения ряда вариантов мы пришли к выводу о целесообразности рефинансирования с консорциумом кредиторов. Это позволит нам обеспечить себя ресурсами, необходимыми для движения вперёд», — заявила глава команды Клэр Уильямс.