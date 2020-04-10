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Риккардо показал, как мастерски жонглирует яйцами, присаживаясь и вновь вставая

Риккардо показал, как мастерски жонглирует яйцами, присаживаясь и вновь вставая
Авто / Формула-1 0

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо во время карантина, вызванного эпидемией коронавируса, в очередной раз продемонстрировал свои навыки в жонглировании. Риккардо взял три куриных яйца и начал ими жонглировать. Даниэль справился с задачей, даже когда начал присаживаться и затем вновь подниматься. Успешно завершив жонглирование, Риккардо предложил друзьям повторить его трюк. Судя по «сториз» в инстаграм-аккаунте Даниэля, как минимум один из его друзей не справился с челленджем, моментально разбив два яйца.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В сезоне-2019 Формулы-1 Риккардо занял девятое место в личном зачёте чемпионата мира. На счету австралийца 54 очка, но ни одного попадания на подиум.

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