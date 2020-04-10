Леклер призвал подписчиков помочь итальянскому Красному Кресту в борьбе с коронавирусом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер призвал подержать итальянское отделение Красного Креста, приняв участие в сборе средств на борьбу с коронавирусом. Леклер попросил подписчиков пожертвовать любую сумму на финансирование деятельности этой организации.



«В этот критический момент даже малейшее действие может дать огромный результат. Давайте объединимся и продолжим борьбу с этим вызовом. Помогите мне поддержать тех, кто никогда не сдаётся», — написал Шарль Леклер в своих социальных сетях.



В настоящий момент инициатива, которую поддерживают многие итальянские знаменитости и другие звёзды спорта, собрала свыше € 63 тыс.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.