Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер призвал подписчиков помочь итальянскому Красному Кресту в борьбе с коронавирусом

Леклер призвал подписчиков помочь итальянскому Красному Кресту в борьбе с коронавирусом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер призвал подержать итальянское отделение Красного Креста, приняв участие в сборе средств на борьбу с коронавирусом. Леклер попросил подписчиков пожертвовать любую сумму на финансирование деятельности этой организации.

«В этот критический момент даже малейшее действие может дать огромный результат. Давайте объединимся и продолжим борьбу с этим вызовом. Помогите мне поддержать тех, кто никогда не сдаётся», — написал Шарль Леклер в своих социальных сетях.

В настоящий момент инициатива, которую поддерживают многие итальянские знаменитости и другие звёзды спорта, собрала свыше € 63 тыс.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020