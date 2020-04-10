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Маркелов: мой спортивный герой — Сенна. Он очень хорошо выступал в Монако — как я

Маркелов: мой спортивный герой — Сенна. Он очень хорошо выступал в Монако — как я
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов рассказал, кто является его кумиром в спорте, и сравнил Айртона Сенну с собой.

«Я начал гоняться в 11 лет и провёл пять лет в российском картинге. После этого я переехал в Европу. Я прошёл долгий путь, чтобы оказаться здесь.

Мой спортивный герой? Айртон Сенна. Он легендарный гонщик, и он здорово выступал в Монако, как и я. Он действительно здорово выступал под дождём, и когда я выступал в картинге, у меня было такое же прозвище, как у него.

Лучшее достижение в карьере? Второе место в Формуле-2. Лучшая гонка? Монако, когда я прорвался с 15-й позиции на первую», — рассказал Артём Маркелов в интервью пресс-службе Формулы-2.

Сезон-2020 Маркелов должен провести в команде Формулы-2 «ХВА».

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