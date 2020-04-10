Эксперт: Михаэль Шумахер находится в группе риска, особенно уязвимой для коронавируса

В доме Михаэля Шумахера в Женеве (Швейцария) были предприняты дополнительные меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса.



«Такие пациенты, как Михаэль Шумахер, годами получавшие медицинскую помощь и контакты которых с обществом ограниченны, в значительной степени относятся к особенно уязвимой группе пациентов с высоким риском. В этот период семья Михаэля действует с особой осторожностью», — приводит слова медицинского эксперта издание Bunte.



Как сообщает Tuttosport, семья Шумахера постаралась максимально обезопасить Михаэля, приняв жёсткие меры против медицинских работников, которые ухаживают за семикратным чемпионом мира: медики вынуждены ограничить все контакты с внешним миром, подвергнув себя самоизоляции.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек. В Швейцарии коронавирусом заражены более 24 тыс. человек, 805 случаев закончились летальным исходом.