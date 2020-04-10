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Встреча команд Формулы-1 по вопросу ограничения бюджетов отложена

Встреча команд Формулы-1 по вопросу ограничения бюджетов отложена
Авто / Формула-1 0

Встреча руководителей команд Формулы-1 по вопросу дальнейших бюджетных ограничений была перенесена, сообщает ВВС. По информации источника, встреча была отложена до следующей недели.

Причиной переноса стало то, что командам требуется время на изучение этого вопроса и проработки новых предложений.

Напомним, в следующем сезоне расходы должны быть уменьшены до $ 175 млн, однако команды достигли устного соглашения о сокращении бюджетов до $ 150 млн.

Ранее сообщалось, что на прошлом заседании рабочей группы было выдвинуто предложение провести ограничение бюджетов поэтапно, за несколько сезонов. Таким образом, в 2021 году бюджет будет урезан до $ 150 млн и в дальнейшем каждый год будет сокращаться на $ 10 млн.

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