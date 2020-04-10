Формула-1 бесплатно покажет Гран-при Италии 2019 года

Пресс-служба Формулы-1 анонсировала показ записи четырнадцатого этапа сезона-2019 – Гран-при Италии, в которой Шарль Леклер одержал свою вторую победу в Формуле-1.
Перед этапом в Италии Шарль уже одержал одну победу — на гонке в Бельгии, которая была первой после летнего перерыва. В квалификации в Монце Леклер завоевал поул, а компанию на первом ряду стартового поля ему составил Льюис Хэмилтон.
Трансляция Гран-при Италии — 2019 была выбрана для показа по итогам голосования болельщиков. Показ состоится завтра, 11 апреля, и начнётся в 21:00 мск. Запись знаменитой гонки можно посмотреть на официальном сайте Формулы-1, YouТube-канале и странице в «Фейсбуке».
Ранее медиаотдел Формулы-1 уже показывал классические Гран-при на своём канале – гонку в Австралии 1986 года, этап в Монако сезона-1996 и гонку в Хересе 1997 года.
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