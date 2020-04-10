Формула-1 расторгла контракты с операторами, сообщает RaceFans. По информации источника, это не означает, что сезон-2020 не состоится. Контракты Формулы-1 с операторами подразумевают конкретные детали того, кто будет требоваться и для каких гонок, однако эти планы были серьёзно нарушены в связи с тем, что первые девять этапов чемпионата уже были отложены или отменены.



В настоящий момент ожидаются дальнейшие изменения в календаре Формулы-1. Ранее Росс Браун заявил, что Формула-1 рассчитывает провести 19 гонок в нынешнем сезоне, что потребует дополнительного подтверждения дат для некоторых гонок и, возможно, переноса других этапов.



В связи с тем что пока нет стабильного календаря сезона, аннулирование контрактов съёмочных групп будет временной мерой до тех пор, пока не будет подтверждено новое расписание, после чего требуемые сотрудники будут снова приняты на работу.