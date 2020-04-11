Экклстоун: я бы заключил контракт с Ферстаппеном, будь у меня команда в Формуле-1

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о Максе Ферстаппене, Льюисе Хэмилтоне и Себастьяне Феттеле.
«Макc просто невероятно пилотирует. Он очень привлекателен как личность. Если бы у меня была своя команда в Формуле-1, то я бы заключил контракт именно с ним. Хэмилтон тоже очень хорош. Многие пытаются его сравнивать с предшественниками — Ники Лаудой, Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером. Но в этом нет смысла, Хэмилтон отличается от других великих чемпионов. Стоит согласиться с тем, что он хорошо умеет пиарить себя и повышать свою популярность. Уход Феттеля? Какие для этого причины? Думаю, он будет выступать ещё по меньшей мере года два или три. Да и после этого многое будет зависеть от его результатов», — приводит слова Берни Экклстоуна Corriere della Sera.
- 11 апреля 2020
-
10:56
-
09:39
-
00:49
- 10 апреля 2020
-
23:32
-
22:45
-
21:45
-
20:55
-
20:02
-
18:54
-
17:31
-
16:55
-
16:42
-
16:00
-
15:30
-
13:31
-
13:12
-
11:59
-
10:25
-
10:04
-
01:09
-
00:13
- 9 апреля 2020
-
22:57
-
21:59
-
20:46
-
19:11
-
17:44
-
15:16
-
14:56
-
13:56
-
13:23
-
11:55
-
11:30
-
10:28
-
09:00
-
01:14