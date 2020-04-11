Экклстоун: я бы заключил контракт с Ферстаппеном, будь у меня команда в Формуле-1

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о Максе Ферстаппене, Льюисе Хэмилтоне и Себастьяне Феттеле.



«Макc просто невероятно пилотирует. Он очень привлекателен как личность. Если бы у меня была своя команда в Формуле-1, то я бы заключил контракт именно с ним. Хэмилтон тоже очень хорош. Многие пытаются его сравнивать с предшественниками — Ники Лаудой, Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером. Но в этом нет смысла, Хэмилтон отличается от других великих чемпионов. Стоит согласиться с тем, что он хорошо умеет пиарить себя и повышать свою популярность. Уход Феттеля? Какие для этого причины? Думаю, он будет выступать ещё по меньшей мере года два или три. Да и после этого многое будет зависеть от его результатов», — приводит слова Берни Экклстоуна Corriere della Sera.