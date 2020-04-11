Бинотто: мы готовы проводить по две гонки за выходные

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что команды готовы проводить по две гонки за уик-энд, если это потребуется.



«Уверен, Чейз Кэри и его команда организуют сезон по высшему разряду. Мы же готовы ко всему, будут это сокращённые гоночные уик-энды или две гонки за одни выходные, где бы ни проходили этапы. Осознаём, что нам потребуется гибкий подход, чтобы организовать гонки и порадовать болельщиков», — приводит слова Маттиа Бинотто Sky Sports.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были отменены гонки в Австралии и Монако и перенесены на неопределённый срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Под вопросом проведение этапа во Франции. Формула-1 обещала в скором времени представить обновлённый календарь сезона.