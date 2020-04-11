Гран-при Австрии может состояться в срок

Министр спорта Австрии Вернер Коглер считает, что страна может провести гонку в срок. Гран-при Австрии в первоначальном календаре Формулы-1 был намечен на 5 июля.
«Да, конечно, я не отвечаю за организацию гонки, но, думаю, что шанс есть. Организаторам стоит не забывать о санитарных правилах, а также требованиях при въезде и выезде из страны. В целом, если Формула-1 готова, то проведение этапа в срок возможно», — приводит слова Вернера Коглера Kleine Zeitung.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были отменены гонки в Австралии и Монако и перенесены на неопределённый срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Под вопросом проведение этапа во Франции. Формула-1 обещала в скором времени представить обновлённый календарь сезона.
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