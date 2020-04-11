Заложенные активы «Уильямса» оценили в $ 62 млн

Сумма заложенных активов команды «Уильямс» оценивается в $ 62 млн, сообщает Pitpass. Именно такую сумму выделил команде Майкл Латифи. Стоимость исторических машин оценивается в $ 24,6 млн, а земля и база команды — в $ 37,7 млн.



В общей сложности были заложены строения и оборудование базы, а также более 100 исторических болидов команды.



Напомним, это позволило команде Формулы-1 сохранить давнего банковского партнёра HSBC, а одним из кредиторов стала компания Latrus Racing, принадлежащая Майклу Латифи, отцу пилота «Уильямса» Николаса.



Сообщается, если команда не сможет выплатить кредит, Николас Латифи гарантированно сохранит свой кокпит.

Кризис команды обусловлен плохими результатами в прошлых сезонах и простоем, вызванным пандемией коронавируса.