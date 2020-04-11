Вассёр: провести 18 этапов за полгода — дороже, чем провести 18 этапов за год

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр считает, что проведение большого количества гонок за короткий промежуток времени обойдётся командам дороже, чем полноценный сезон.



«Если придётся проводить больше гонок подряд, расходы только вырастут. Провести 18 этапов за полгода — дороже, чем провести 18 этапов за год. Нужно брать с собой больше запчастей, больше проводить работы с механиками. Кроме того, в этой ситуации мы просто не сможем развивать болид, у нас не хватит для этого людей.



Но я готов поддержать любое решение, которое позволит провести как можно больше гонок. Уверен, если проводить три этапа подряд, то имеет смысл сократить уик-энд до двух дней. Провести 15–18 гонок за шесть месяцев станет большим вызовом. Сложно придётся всем командам, но тяжелее всего маленьким коллективам, у которых ограниченное число механиков. Нам нужно будет найти способ снизить на них нагрузку», — приводит слова Вассёра Motorsport.