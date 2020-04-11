Масса: у Алонсо в «Феррари» была такая огромная поддержка, что обо всех других забывали
Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года Фелипе Масса поделился мыслями об отношениях между нынешними пилотами «Феррари» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером и сравнил их противостояние со своей дуэлью с Фернандо Алонсо, когда оба защищали цвета «Скудерии».
«В то время когда выступал за „Феррари“, у Фернандо в команде была такая огромная мощь, что обо всех других забывали. Всё делалось ради одного гонщика. Если сравнивать это с нынешними отношениями между Феттелем и Леклером, то им, по крайней мере, позволяют вести борьбу.
В этом плане в команде намного больший баланс, чем в те времена, когда там выступал я. Сейчас в «Скудерии» к обоим пилотам относятся одинаково", — приводит слова Массы GPblog
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