Хэмилтон призвал поддержать закон о запрете употребления собак в пищу
Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон приветствовал инициативу, рассматриваемую в Китае.
Правительство КНР изучает законопроект о запрете употребления в пищу собак.
«Обращаюсь ко всем друзьям в Китае, буду очень благодарен, если вы сможете настоять на этом и проголосовать за это. Это нужно остановить», — приводит слова британского пилота Nextgen-Auto.
Правительство Китая не исключает введения запрета на употребления мяса целого ряда животных в пищу после появления нового типа коронавируса, который привёл к пандемии. По мнению большинства учёных, новая форма заболевания стала результатом употребления мяса диких животных. Напомним, впервые вирус был обнаружен именно в Китае.
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