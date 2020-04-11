Хэмилтон призвал поддержать закон о запрете употребления собак в пищу

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон приветствовал инициативу, рассматриваемую в Китае.

Правительство КНР изучает законопроект о запрете употребления в пищу собак.

«Обращаюсь ко всем друзьям в Китае, буду очень благодарен, если вы сможете настоять на этом и проголосовать за это. Это нужно остановить», — приводит слова британского пилота Nextgen-Auto.

Правительство Китая не исключает введения запрета на употребления мяса целого ряда животных в пищу после появления нового типа коронавируса, который привёл к пандемии. По мнению большинства учёных, новая форма заболевания стала результатом употребления мяса диких животных. Напомним, впервые вирус был обнаружен именно в Китае.