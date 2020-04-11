89-летний Экклстоун: о беременности моей жены много говорят, нужно оставить её в покое

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун дал понять, что больше не намерен публично обсуждать беременность своей 44-летней супруги. По его словам, в последнее время слишком много говорят на эту тему.

«Мы пока ещё не знаем, как назовём ребёнка. Для этого будет время. В целом у меня отличные ощущения от этого события. Конечно, теперь я буду более терпеливым и опытным отцом. В прошлом я решал сразу тысячу дел по работе, всегда был в разъездах. Так что теперь я буду лучшим отцом, чем в прошлом.

Как себя чувствует моя жена? С ней всё в порядке. О её беременности слишком много говорят, сейчас нам нужно оставить её в покое», — приводит слова Экклстоуна Corriere della Sera.

Напомним, у 89-летнего Экклстоуна есть три дочери, старшей из которых 65 лет.