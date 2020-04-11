Албон выиграл первую из благотворительных виртуальных гонок Формулы-1

Сегодня, 11 апреля, стартовала серия благотворительных виртуальных гонок Формулы-1. Победа в первой из них досталась пилоту «Ред Булл» Александеру Албону. Второе место завоевал голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, а тройку лучших замкнул Артур Леклер, младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера. К слову, в гонке участвовал и младший брат Александера Албона Лука, он финишировал четвёртым.
Во второй гонке победа досталась Артуру Леклеру, второе место досталось Кристиану Лундгарду, а третьим стал уже упомянутый Лука Албон.
Добавим, гонка прошла достаточно хаотично. Пилоты ради развлечения несколько раз инициировали появление на трассе сейфти-кара, а также пересматривали результаты квалификации.
Благодаря этому событию пилотам удалось собрать более $ 33 тыс., которые будут пожертвованы в пользу Всемирной организации здравоохранения для борьбы с пандемией коронавируса.
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