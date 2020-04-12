Участники виртуальной гонки IndyCar организовали завал ещё до старта

Пандемия коронавируса ударила по автоспорту не только в Европе, но и в США. Старт самой популярной гоночной серии страны IndyCar также отложен на неопределённый срок, в связи с чем в США начались телетрансляции виртуальных гонок.
Первая из них прошла на модификации мичиганской трассы и была отмечена забавным инцидентов с самого начала. Участники виртуального этапа устроили массовый зал ещё до старта.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице IndyCar on NBC в «Твиттере».
Победителем первой виртуальной гонки IndyCar стал действующий пилот серии Симон Пажно, второе место у никогда не выступавшего в реальных гонках Скотта Маклафлина, а третьим стал Дэйл Эрнхардт.
Напомним, виртуальные гонки различных форматов приобрели особую популярность на фоне пандемии коронавируса и в связи с переносом старта сезона в основных чемпионатах.
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