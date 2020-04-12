Сотрудники «Хааса» отправлены в принудительный отпуск

Руководство «Хааса» приняло решение отправить в принудительный отпуск большинство сотрудников команды, которые работают на базе в Бэнбери, сообщает Sky Sports.
Таким образом, команда последует по пути «Макларена», «Рено», «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс», которые ранее уже приняли подобные решения и воспользовались программой правительства Великобритании, которая покрывает 80% зарплаты сотрудников, отправленных в отпуск или же им выплачивается 2500 фунтов, в зависимости от того, какая сумма окажется меньше.
Решение принято в связи с попытками сохранить устойчивое финансовое положение на фоне пандемии коронавируса и переноса старта сезона на неопределённый срок. Таким образом, «Хаас» стал пятой командой, базирующейся в Великобритании, объявивший о сокращении расходов за счёт сотрудников.
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